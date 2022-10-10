Sınırda 4.4 şiddetinde deprem

İran’ın Türkiye sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre İran’ın Türkiye sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde meydan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre İran’ın Türkiye sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde saat 15.37’de 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yüzeyden yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.