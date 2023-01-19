Sınırda 5,7 şiddetinde deprem

Türkiye-İran sınırında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Türkiye-İran sınırında saat 13.08’te 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi. Van ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin derinliğinin 7 km olduğu kaydedilirken ayrıca 3.7 büyüklüğünde artçı bir sarsıntın da yaşandığı ifade edildi.