Sınırda Bekleyip Umut Ettim

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ VE UMUT

8 Aralık 2024 sabahında, Lübnan sınırında endişe içinde bekledim. Sınır kapısı açılır açılmaz Suriye’ye girmek için hazırdım. Ne ile karşılaşacağımı bilmiyordum; 24 yıllık Devlet Başkanı Beşar Esad devrilmişti. Muhalif savaşçılar Şam’a doğru ilerlemiş, Halep dahil birçok büyük şehri ele geçirmişlerdi. Gördüklerime inanamıyordum: Suriye özgürdü. Ülkemi sadece Esad ve babası Hafız’ın yönetimi altında tanıdım. Esad ailesinin yönetimindeki hayat, 50 yılı aşkın süredir kaybolmalar, hapsolunmalar ve 2011’de başlayan iç savaşın neden olduğu yıkım demekti. 2011’deki ayaklanmanın başlangıcından bugüne, gözaltına alındım; dövülmek üzere sıraya dizilen insanları gördüm ve işkence çığlıklarını işittim. 2013’te ülkeyi terk ettikten sonra, Şam’daki evimin güvenlik güçlerince tahrip edildiğini öğrendim. Ülkemi sonsuza dek kaybettiğimi düşünürken, birdenbire bir hafta içinde diktatörlük devrildi. Sınırları geçip Suriye’ye girdiğimde, muhaliflerin kutlama ateşi açmasını görmek ve insanların sokaklarda sevinç içinde dans etmesi karşısında hem gülmek hem ağlamak istedim.

ÖZGÜRLÜKLERİN HAYATI DEĞİŞTİRMESİ

Şam’ın merkezindeki Emevi Meydanı haftalar boyunca kutlamaların merkezi haline geldi. Gençler ve yaşlılar, özgürce siyaset hakkında konuşmaya başladı. İnsanlar artık sokaklarda, seyyar satıcılardan taksi şoförlerine kadar Suriye’nin geleceğini tartışabiliyordu. Bu, Esad döneminde imkânsızdı; çünkü halk korkudan özgürce protesto yapamazdı. Ancak şimdi, dört ay sonra, durum daha karmaşık bir hâl aldı. Bazı sosyal özgürlüklerde önemli adımlar atılmış olsa da, demokrasinin neye dönüşeceği ve İslam’ın yeni rejimdeki rolü konusunda artan endişeler var.

Şam’daki Rawda Kafe’de, entelektüeller uzun masalar etrafında nargile içerek kültürel tartışmalar yapıyor. Esad döneminde, siyasi aktivistler burada yakalanıp tutuklanıyordu. Bugün ise durum tamamen farklı. Kafe, sanatsal etkinliklere ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor. Ülkeden kaçan birçok tanınmış isim geri döndü; gelenlerle birlikte dev bir davulla geleneksel şarkılar çalan gruplar karşılandı. Suriyeli gazeteci Mohammad Ghannam, Esad rejimi sırasında aylarca hapiste kaldığını ve ardından Fransa’ya gittiğini anlatıyor. Geri döndüğü için duygularını gizleyemiyor: “Bence geri gelebilecek herkes ülkeyi yeniden inşa etmek için geri gelmeli,” diyor.

SANATSAL İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Ali el-Atassi, Suriye’nin eski yönetimindeki değişimi irdeliyor: “Bu, büyük bir değişim. Oyunun kurallarını değiştirdi ve ülkenin önüne pek çok perspektif açtı.” Suriye’nin canlı sanat ve kültür ortamı, uzun zamandır ülkenin gurur kaynağı oldu. Esadlar, bu ortamı destekleyerek dünya ile daha zengin bir kültür sunmayı hedeflemişti. Ancak bazı sanatçılar, rejime karşı görüşleri nedeniyle trajik sonuçlarla karşılaştı. Bugün başkentteki dükkanlarda her türden kitabı görmek mümkün; hatta bazı daha önce yasaklı filmler bile gösteriliyor.

Ancak yeni endişeler de var. Esad yönetimi döneminde baskılanan siyasi tartışmalar, şimdi din baskısı nedeniyle bazı sanat türlerinin yasaklanmasına yönelik korkulara dönüşebiliyor. Bu durumda, net bir göstergenin olmaması ilginç bir çelişki yaratıyor. Geçici Cumhurbaşkanı’nın kardeşi Dr. Maher Al Şara, ailesiyle birlikte kültürel etkinlikler için şehrin Opera Binası’na gitti. Kendi deneyiminde, Suriyeli müzisyenlerin performanslarını izlerken keyif aldı. Şam’daki Beit Farhi’de kadınlardan oluşan bir orkestra, devrim ve şehitleri öven şarkılar çaldı.

DEMOCRATİK GELECEK İÇİN BELİRSİZLİKLER

Suriye’nin geçiş dönemi başkanı Ahmed eş-Şera, 29 Ocak’ta askeri konsey tarafından atandı. Öncelik, “iktidar boşluğunu meşru ve yasal bir şekilde doldurmak” oldu ancak kalıcı bir demokrasinin inşası için endişeler sürüyor. El-Atassi, “Son birkaç ay içinde rejim iktidarı paylaşmaya ve diğer sosyal güçlerin toplumda yer bulmasına izin vermeye hazır gözükmedi.” Özellikle, Şam’daki ulusal diyalog toplantısında bazı gibi şikâyetler gündeme geldi.

Suriyeli hukuk uzmanı Abdulhay Sayed, bu toplantının toplumu yeterince temsil etmediğini söylüyor. Aynı zamanda, yeni Suriye makamlarının istişare kapsamını genişletmeye istekli olduğunu ekliyor. HTŞ’nin lideri eş-Şera, “özgür ve tarafsız seçimlerin” yapılacağı bir ülke kurma konusundaki kararlılığını ifade etdi, ancak bu durum kafa karışıklığı yaratıyo.

KADIN HAKLARI VE SOSYAL ADALŌ

Suriyeli kadınların geçmişte eşit haklara sahip olması dikkat çekiyor. Geçici hükümette yalnızca bir kadın temsilci bulunmakta. Yine de bazı endişe verici işaretler tespit edildi; şeriat hukuku uygulamalarının yaygınlaşma riski. Sayed, kadın yargıçların marjinalleşip işten çıkarılma durumu ile karşı karşıya kalabilme ihtimalinin izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Dini özgürlüklere dair kısıtlamalar henüz görünür değil. Ancak bazı kişilerin İslami kuralların uygulanmasına yönelik istemleri bulunduğu bildiriliyor; bu durum toplumda huzursuzluğa neden olabiliyor. Birçok Suriyeli, selefi geçmişi taşıyan yeni yetkililerin iktidara gelmesinden endişe duyuyor. Gerilim artarken, toplumda huzur ve barış için derin bir tedirginlik mevcut.

Suriye’nin geleceği açısından, Suriyelilerin kendi toplumlarının nasıl şekilleneceğine dair belirsizlik sürmekte. El-Atassi, yeni lider kadrosunun hala siyasi arenayı açmaya istekli olması gerektiğini belirtiyor: “Bugün Suriye’de seçim yok, sadece adaylık var. Bu çok tehlikeli bir durum.” Sayed de aynı kanaatte; demokrasi fikrinin inancını kaybetme riski söz konusu.

Suriye’nin geleceği için yeni bir yol çizmek adına, bu zorlukların ele alınması oldukça önemli olacak.