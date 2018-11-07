Sınırda hareketlilik

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında bulunan ilçesi Ceylanpınar’ın karşısında yer alan Rasulayn’dan Türkiye’ye ateş açan terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK’lı bir terörist, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Rasulayn bölgesinden Türkiye tarafına uzun namlulu silahla taciz atışında bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca angajman kuralları gereği anında karşılık verilmesi sonucu terörist etkisiz hale getirildi.
Sınır hattında alınan önlemler artırıldı.
HÜRRİYET