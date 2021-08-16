Sınırda korkutan deprem

Gürcistan sınırında 4,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Gürcistan sınırında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi. Gürcistan’ın batısındaki Ninotsminda kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.44’te merkez üssü Ninotsminda bölgesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Merkez üssü Kars’ın Akyaka ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede olan depremin 7,51 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.