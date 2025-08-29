Sınırda Ohal İlan Edildi, Tayland

GERİLEN İLİŞKİLERİ YENİDEN TIRMANDIRAN ÇATIŞMA

Tayland’ın The Nation gazetesine göre, Kamboçya ile sınır hattında temmuz ayında yaşanan çatışmalar ve akabindeki ateşkesin ardından, iki ülke arasındaki gerilim tekrar artmaya başladı. Tayland hükümeti, Kamboçya yönetimini, sınıra yakın bulunan Ban Nong Chan köyünde “sivil kargaşa çıkarmaya çalışmakla” suçluyor ve bu nedenle köyde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildiriyor.

BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLİYOR

Tayland ordusu yetkilileri, köye askeri birliklerden, kolluk güçlerinden ve sivillerden oluşturulacak bir barış gücünün gönderilmesine karar verildiğini aktardı. İki ülke sınırlardaki anlaşmanın ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs’ta bölgedeki kısa süreli çatışmalarda, sorunun barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması konusunda bir uzlaşma sağlanmıştı. Ancak yaklaşık iki ay sonra, 24 Temmuz’da tekrar yaşanan çatışmalar sonucunda, her iki ülkeden toplam 32 kişi yaşamını yitirdi.

ATEŞKES ANLAŞMASI SAĞLANDI

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 28 Temmuz’da düzenlenen görüşmelerin ardından, tarafların “acil ve koşulsuz” bir ateşkes devreye girmesi konusunda mutabık kaldığını duyurdu. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki gerilimin devam ettiğini ve bölgedeki huzursuzluğun sürmekte olduğunu gösteriyor.