Sınırda Ohal, Tayland’da Gerilim

ÇATIŞMA VE ATEŞKES SONRASI GERİLİM

Tayland’ın The Nation gazetesine göre, temmuz ayında Kamboçya ile sınır hattında çıkan çatışmanın ardından sağlanan ateşkesin hemen sonrasında, iki ülke arasındaki gerilim yeniden artış göstermeye başladı. Tayland hükümeti, Kamboçya yönetimini sınıra yakın olan Ban Nong Chan köyünde “sivil kargaşa çıkarmaya çalışmakla” suçluyor ve bu sebepten dolayı köyde olağanüstü hal ilan edildiğini duyuruyor.

BARİŞ GÜCÜ GÖNDERİLECEK

Tayland ordusu yetkilileri, Ban Nong Chan köyüne askeri birliklerden, kolluk kuvvetlerinden ve sivillerden oluşan bir barış gücünün gönderilmesine karar verildiğini belirtiyor. Ayrıca, iki ülke arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs’ta bölgede kısa süreli çatışmalar yaşanmış, bu sorun barışçıl bir yöntemle çözüme kavuşturulması konusunda bir anlaşmaya varılmıştı.

ÇATIŞMALARIN SONUÇLARI

Ancak, yaklaşık iki ay sonra 24 Temmuz’da gerçekleşen çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 28 Temmuz’da yapılan görüşmelerin ardından tarafların “acil ve koşulsuz” ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.