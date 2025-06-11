Sınırdan Araçlar, Suriye’ye İletiliyor

Uzak Doğu Ülkelerinden Suriye’ye Araç Sevkiyatı

Uzak Doğu’dan gelen gemilerle Hatay’ın İskenderun ilçesindeki limanlara ulaştırılan ikinci el araçlar, tırlarla Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye taşınıyor. Araçlar, tampon bölgede Suriyeli tüccarlara teslim edilerek, savaşın izlerini silen insanların hayalindeki araçlar olmayı hedefliyor. Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından, başkent Şam başta olmak üzere Halep gibi kalabalık şehirlere yurt dışından ithal ürünlerin girişi hızlanıyor. Yıllar sonra Türkiye’den yapılan ürün sevkiyatları, Suriye’nin her noktasına ulaşmaya başladı. Uzak Doğu ülkeleri, özellikle Çin ve Güney Kore’den kullanımdan kalkmış araçlar, gemilerle İskenderun limanına getiriliyor.

Taşımacılık Süreci ve Şoförlerin Yorumları

İskenderun limanından alınan araçlar, tırlarla Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’na taşınıyor ve buradan tampon bölgedeki tüccarlara teslim ediliyor. Tır şoförü Aydın Eker, “Ben 27 yıldır tır şoförüyüm. Buraya 2 yıldır araç taşıyorum. Bu araçlar Suriye’de bulunan tampon bölgesine gidiyor. Ayda 3 veya 4 sefer atıyoruz ve her seferde 6 araç götürüyoruz. Araçları tampon bölgesine bırakıp geri döneceğiz” şeklinde konuştu. Diğer bir tır şoförü Mehmet Ay ise, “Ben burada 2 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Buraya ayda 4 sefer geliyorum. Araçları Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçiriyoruz” dedi.

Seyahat Sayıları ve Yoğunluk

Tır şoförü Abdulali Ay, “Ayda ortalama bin 500 aracın Suriye’ye gittiğini” belirterek, “Önceden inşaat, tente ve gıda malzemeleri taşıyordum. Ayda 4 sefer yapıyoruz. Geçmiş yıllara göre yoğunluk artmış durumda. Burada günde bir sefer yapılması gerekirken, 5 gün beklemek zorunda kalıyoruz” diye ekledi. Cilvegözü Sınır Kapısı’nda tır yoğunluğu devam ederken, Suriye’ye araç sevkiyatı da hızla sürüyor.