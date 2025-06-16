Sınırlar Sürekli Kontrol Altındadır

SINIR KONTROLÜ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan bir açıklamada, Türkiye’nin sınır güvenlik birimlerinin 7/24 kontrol sağladığı vurgulandı. Açıklamada, “‘İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı’nda olağandışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir’ iddiası gerçek dışıdır” ifadesi yer aldı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

DMM, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bazı yerli ve yabancı hesaplar tarafından yayımlanan iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, “Görüntüler, iddia edildiği gibi Gürbulak Sınır Kapısı’nda değil, Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı’nda kaydedildiği tespit edilmiştir. Bu görüntüler, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim başlamadan önce, 3 Haziran tarihinde kaydedilmiştir” denildi.

GÜVENLİK BİLGİLERİ VE İDDİALARIN NİTELİĞİ

İçişleri Bakanlığı ve ilgili güvenlik birimlerinin, hem Kapıköy hem de Gürbulak sınır kapılarında herhangi bir olağanüstü durum ya da düzensiz geçiş tespit edilmediğini bildirdiği vurgulandı. İranlı yetkililerle temaslarda, kendi sınırlarında sadece 25-30 kişinin bulunduğu bilgisi edinildi. Açıklamada, hudutların en ileri teknolojiyle kontrol edildiği ve “Söz konusu görüntü ve iddiaların, kamuoyunu yanıltmayı, toplumsal infial oluşturmayı ve yabancı düşmanlığını körüklemeyi amaçladığı değerlendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, gerçeğe aykırı bilgilerin yayılmasının TCK 217/A uyarınca suç teşkil ettiği belirtildi.