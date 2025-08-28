Şinmoe Yanardağı’nda Patlama Meydana Geldi

PATLAMA HABERİ

JAPONYA’nın KAGOŞİMA EYALETİ’nde bulunan ŞİNMOE YANARDAGI’NDAN BİR PATLAMA GELDİ. Japonya’nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletinde yer alan Şinmoe Yanardağı’nda bugün sabah saatlerinde bir patlama olduğu bildiriliyor.

HAVA DURUMU VE ALARM SEVİYESİ

Japonya Meteoroloji Ajansı’nın yaptığı açıklamaya göre, patlama yerel saatle 04.53’te gerçekleşti. Patlamanın ardından 5 bin 500 metre yüksekliğe ulaşan bir duman bulutu oluştuğu kaydedildi. Bunun yanı sıra, bölgede 3’üncü seviye alarm verildiği bilgisi verildi.