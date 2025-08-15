Sinop’a Gidiyorsunuz, Doğru Cevap B

YARIŞMA PROGRAMININ ÖNE ÇIKAN SORULARI

Bu tarz sorular, Türkiye’nin popüler bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster? programında sıkça yer buluyor. 2 Ağustos 2011’den bu yana atv ekranlarında yayınlanan bu yarışma, günümüzde Oktay Kaynarca tarafından sunuluyor. Yarışma, genel kültür, mantık ve matematik sorularıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

SINOP’UN DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Örneğin, “Erfelek Şelaleleri’ni ziyaret ettikten sonra İnceburun Feneri’ne gidecekseniz muhtemelen neredesinizdir?” sorusu karşımıza çıkıyor. A) Kastamonu B) Sinop C) Muğla D) Antalya seçenekleri sunuluyor. Doğru cevap B şıkkı, yani Sinop. Türkiye’nin Karadeniz kıyısında bulunan Sinop, doğal güzellikleriyle öne çıkan şehirlerden biri olarak biliniyor.

İNCUBURUN FENERİ’NİN ÖNEMİ

Erfelek Şelaleleri, Sinop’un Erfelek ilçesinde yer alırken; İnceburun Feneri, Türkiye’nin en kuzey noktası olarak bilinen Sinop İnceburun’da bulunuyor. Bu bilgiler ışığında, “Erfelek Şelaleleri’ni ziyaret ettikten sonra İnceburun Feneri’ne gidecekseniz muhtemelen neredesinizdir?” sorusunun cevabı da Sinop olarak belirleniyor.