Sinop’a Yat Limanı Projesi Başladı

KRUVAZİYER VE YAT LİMANI PROJESİNE İHALE SÜRECİ BAŞLADI

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop’a kazandırılacak Kruvaziyer ve Yat Limanı projesinin ihale sürecinin başladığını duyurdu. Sinop’ta Karadeniz’in ilk ve tek yat limanının inşa edileceği bilgisini paylaşan Maviş, sosyal medya aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: “Sinop’umuza kazandırılacak Kruvaziyer ve Yat Limanı için proje–etüt ihale süreci başlatıldı. 720 gün sürecek proje ve etüt çalışmalarının ardından yapım ihalesiyle birlikte yat limanımızın inşaatına başlanacak.”

PROJE SINOP İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Milletvekili Maviş, projeyle ilgili detayları da aktardı. “Bu proje, Karadeniz’in ilk yat limanı olma özelliği taşıyor, bu yönüyle Sinop’umuz, yalnızca Karadeniz’in değil, Türkiye’de deniz turizminin en önemli uğrak noktalarından biri haline gelecek” ifadelerini kullandı. Maviş, destek verenlere de teşekkür ederek, “Güzel Sinop’umuza hayırlı olmasını diliyorum” mesajıyla duygu ve düşüncelerini paylaştı.