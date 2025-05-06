Sinop Başsavcısı Mesut Pektaş Ziyaret Etti

ZİYARETİN AMAÇLARI

Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek burada görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bu ziyarette, Gazeteciler Cemiyeti’nin çalışmaları hakkında bilgi almak ve gazetecilerle tanışmak amaçlandı. Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel, Başsavcı Pektaş’ı karşıladı.

BASININ ÖNEMİNE VURGU

Ziyaret esnasında, basının kamuoyunu bilgilendirmedeki kritik rolü üzerine vurgulamalar yapan Başsavcı Pektaş, medya ve yargı mensupları arasında kurulan yapıcı iletişimin, toplum yararına sunduğu katma değerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Cemiyet Başkanı Demirel ise bu ziyaretin kendisinde yarattığı memnuniyeti dile getirerek, Başsavcı Pektaş’a teşekkür etti.

HATIRA FOTOĞRAFI

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Böylelikle, bu önemli buluşma kayda geçirilmiş oldu.