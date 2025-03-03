Sinop Bayan Kuaför Fiyatlarına Zam Yapıldı

FİYATLARDAKİ YENİ GÜNCELLEME

Sinop’ta bayan kuaförlerinde fiyatlara yeni bir zam yapıldı. Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, bayan kuaförleri için güncel fiyat listesini düzenledi. Yapılan zamlarla birlikte, saç kesim ücreti 600 TL, fön ücreti 300 TL, manikür ücreti 500 TL, pedikür ücreti 650 TL, dip boyası ücreti 800 TL ve gelin saçı ücreti 10.000 TL olarak belirlendi.

YENİ FİYAT LISTESİ

Güncellenen fiyatlar, müşterilerin kuaför hizmetlerinden yararlanma şekillerini etkileyebilir. Bu nedenle, kuaför salonlarına gitmeden önce yeni fiyatları dikkate almak gerekecek. Sinop’taki bayan kuaförlerinin sunduğu farklı hizmetlerdeki bu artış, esnaf için de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.