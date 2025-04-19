SİNOP, Çocuk Nüfusunun En Düşük İl

TÜİK’İN ÇOCUK NÜFUSU RAPORU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, 2024 yılına dair İstatistiklerle Çocuk haber bültenini duyurdu. Yapılan açıklamada, Sinop’un, çocuk nüfusunun en az olduğu 9. il konumunda olduğu belirtildi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 2024 yılı sonu itibarıyla Sinop’un toplam nüfusu 226 bin 957 olarak kaydedildi. Bu nüfusun 42 bin 055’ini çocuklar oluşturuyor.

ÇOCUK NÜFUSU ORANLARINI GÖSTEREN VERİLER

0-17 yaş grubunu kapsayan çocuk nüfusu zamanla değişiklik göstermiştir. 1985 yılında çocuk nüfus oranı toplam nüfusun yüzde 45,0’ini oluştururken, bu oran 2007’de yüzde 26,9’a, 2024 yılında ise yüzde 18,5’e düşmüştür. Çocuk nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 22,6’sının 0-4 yaş grubunda, yüzde 28,7’sinin 5-9 yaş grubunda, yüzde 30,0’ının 10-14 yaş grubunda ve yüzde 18,7’sinin ise 15-17 yaş grubunda yer aldığı görülmekte.

SİNOP’UN ÇOCUK BAĞIMLILIK ORANI

Sinop’un çocuk nüfus oranına dair yapılan istatistik çalışmaları doğrultusunda, 2024 yılı itibarıyla Sinop, yüzde 18,5 ile en az çocuk nüfusuna sahip iller arasında 9. sırada yer aldı. Çocuk bağımlılık oranı ise, 15-64 yaş arasındaki her 100 bireyin bakmakla yükümlü olduğu 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını göstererek, Sinop için yüzde 23,5 olarak gerçekleşti. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın örgün eğitim istatistiklerine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Sinop’ta ortaokul seviyesindeki net okullaşma oranı yüzde 90,77 olarak belirlendi.

HANEHALKLARINDA ÇOCUK DURUMU

2024 yılında Sinop’taki toplam hanehalkı sayısı 83 bin 072 olarak saptandı. Hanelerin yüzde 28,4’ünde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuğun mevcut olduğu gözlemlendi. Bu oran, Sinop’u, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en düşük olduğu ikinci il durumuna getiriyor. Tüm toplam hanelerin yüzde 13,5’inde bir, yüzde 10,3’ünde iki, yüzde 3,4’ünde üç, yüzde 0,8’inde dört, ve yüzde 0,4’ünde beş veya daha fazla çocuk bulunuyor.