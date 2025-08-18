Sinop Emniyeti, Güvenlik İçin Bilgilendirdi

SINOP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYOR

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumda huzur ve güvenin sağlanması amacıyla çeşitli projeler dahilinde vatandaşları bilgilendiriyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli personel, “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi çerçevesinde, terör örgütlerinin zarar veren propaganda faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturmak için bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

DAHA FAZLA BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Ekipler ayrıca, “En İyi Narkotik Polisi Anne”, “Uyuma Projesi”, “SİBERAY Projesi”, “KADES Uygulaması” ve “İletişim Yoluyla Dolandırıcılık” konularında da vatandaşlar için bilgilendirme yaparak çeşitli broşürler dağıtıyor. Bu çalışmalar, toplumun güvenliğini artırmayı hedefliyor.

EMNİYETİN GÜVENLİK VURGUSU

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında vatandaşlarımızın yanındayız. ‘Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir’ sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir” ifadeleri yer aldı. Bu durum, emniyet güçlerinin etkinliği ve vatandaşların güvenliği konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.