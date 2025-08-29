SİNOP Esnafına Türk Bayrağı Hediye Edildi

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı hediye ediyor. Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, bu anlamlı gün nedeniyle, kentin giriş noktası olan Sakarya Caddesi’nin tek tip Türk bayrağıyla süslenmesi amacıyla yönetim kurulu üyeleriyle beraber bir çalışma yürütmeye karar verdi.

ESNAFA TÜRK BAYRAĞI DAĞITIMI

Alınan karar doğrultusunda, esnafa sabitlenebilir aparata sahip Türk bayrağı dağıtımı yapıldı. Bayrak dağıtımının esnaf tarafından olumlu karşılandığını ifade eden Gündoğdu, bayrakların kalıcı olması amacıyla sabitlenebilir aparatlı Türk bayrağını tercih ettiklerini dile getirdi. Bu uygulama, bölge esnafının ve halkın ülke sevgisini ve birlikteliğini pekiştirmeyi hedefliyor.