Sinop Film Festivali Başladı Bugün.

FESTİVALİN AÇILIMI VE KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirilen 4. Sinop Film Festivali başladı. Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi bahçesinde yapılan açılış resepsiyonunda konuşan Vali Mustafa Özarslan, şehirlerin insanların kimliği ve karakteri gibi özellikler barındırdığını belirtti. Sinop’u dost şehir olarak tanımladıklarını vurgulayan Özarslan, sinema ve sanatın toplumların gelişimi ve kalkınması için büyük önemi olduğunu ifade etti. Sanat ve sinema alanındaki gelişmelerin desteklenmesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarının önemli olduğunu aktaran Özarslan, “Bu anlamda sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Yerel desteğin yanı sıra genç girişimciler sayesinde sinemamızın daha da gelişeceğine inanıyorum. Sinop olarak sinemaya, sanata ve sanatçılara ev sahipliği yapmayı uzun yıllar sürdüreceğiz” dedi.

SİNOP’UN KÜLTÜREL ANLAYIŞI

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Karadeniz’in en güzel limanı olan Sinop’un huzur kenti olduğunu vurguladı. Sinop’un mutluluğun, barışın ve çeşitliliğin kenti olduğunu ifade eden Maviş, “Sinop’u, sanatın ve kültürün limanı olarak görüyoruz. Bugün burada özel bir etkinlikte bir araya geldik. Festival boyunca katılımcılarla sadece beyaz perdeden yansıyan ışığı değil, gönlümüzden yansıyan ışığı da paylaşacağız” şeklinde konuştu. Nirengi Kültür Sanat Derneği Başkanı İzzet Arslan da etkinliğin düzenlenmesinde görev alan herkese teşekkür ederek, katılımcılara iyi seyirler diledi.

FESTİVAL SÜRESİNCEK ETKİNLİKLER

Resepsiyonun ardından, yönetmen Zeki Demirkubuz’un “Hayat” filmi Sinop Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi’nde izleyicilerle buluştu. Nirengi Kültür Sanat Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve üç gün sürecek olan festivalde pek çok film ve sanatçı, sinema tutkunlarıyla bir araya gelecek.