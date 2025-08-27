Sinop Hastanesi Sahte Hesaplara Dikkat!

SINOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SAHTE HESAPLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, kurumun Başhekimi Uzm. Dr. İlham Gafarlı adına açılmış sahte sosyal medya hesaplarıyla ilgili olarak vatandaşları bilgilendiriyor. Hastane Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, son günlerde Uzm. Dr. İlham Gafarlı’nın isminin kullanıldığı sahte hesaplar aracılığıyla vatandaşlara arkadaşlık isteği gönderildiği tespit edilmiş durumda.

RESMİ DUYURULAR YALNIZCA KENDİ HESAPLARINDAN YAPILIYOR

Açıklamada, sahte sosyal medya hesaplarının hastaneyle ve başhekimle hiçbir bağlantısının bulunmadığı vurgulanıyor. Resmi duyuruların yalnızca hastanenin kendi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirildiğine dikkat çekiliyor. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu tür sahte hesaplara itibar etmemeleri ve gelen istekleri şikayet etmeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer veriliyor.