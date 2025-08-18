Sinop İl Özel İdaresi, 173 Km Asfalt

YOL ASFLAT ÇALIŞMALARI VE TAAHHÜT

Sinop İl Özel İdaresi, 2025 yılı içinde gerçekleştirdiği köy yolu asfalt çalışmaları çerçevesinde sadece 60 gün içinde toplam 173 kilometre yolu asfaltla kapladı. Bu çalışmaların 173. kilometresinin başlangıç noktası olan Taşmanlı Köyü yolundaki asfaltlama işlemlerini yerinde inceleyen Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ile birlikte, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, yapılan çalışmaları detaylı olarak takip etti.

VALİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ

Yetkililerden bilgi alan Vali Özarslan, kısa süre içerisinde büyük bir başarıya imza atan İl Özel İdaresi ekiplerini kutladı ve çalışanlara kolaylıklar diledi. Özarslan, “Alın terimizle, emeğimizle ve birlik içinde adımızı dağlara, yollara ve gönüllere yazmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİNDEN DE PAYLAŞIM

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, asfalt çalışmalarının yalnızca yolları değil, aynı zamanda köylerdeki günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri de olumlu bir şekilde etkilediğini vurguladı. Maviş, “İl Özel İdaresi ekiplerimiz kısa sürede büyük işler başardı. Sinop’un dört bir yanındaki vatandaşlarımız, konforlu ve güvenli yollara kavuşuyor” şeklinde konuştu.

GELECEK PROJELER VE YATIRIMLAR

Sinop İl Özel İdaresi, altyapı yatırımlarına ve yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ederken, önümüzdeki dönemde il genelinde ulaşımı güçlendirecek projelerin artarak devam edeceğini bildirdi.