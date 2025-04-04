Sinop Orman Müdürlüğü’nde Kura Çekimi Yapıldı

6 ARAZÖZ ŞOFÖRÜ İÇİN KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’nde 6 arazöz şoförünün işe alınması amacıyla noter huzurunda bir kura çekimi gerçekleştirildi. Kura, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Rahmi Demir Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. İşlemler sonucunda 6 daimi arazöz şoförü için asil ve yedek listeler oluşturuldu.

KURA ÇEKİMİ DETAYLARI

Başvuru sayısının, talep edilen kadro sayısını dört kat aşmadığı pozisyonlar için kura çekimi yapılmadı. Diğer başvurular ise Türkiye Noterler Birliği programı aracılığı ile uygun bulunarak noter ve katılımcıların huzurunda gerçekleştirildi. Yetkililer, asil ve yedek aday listelerinin 5 Nisan 2025 tarihine kadar Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’nün resmi web sayfasında yer alacağını açıkladı ve adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacağına vurgu yaptı.

ADAYLAR GEREKEN EVRAKLARI TESLİM EDECEK

Belirlenen adayların, ilan edilen tarih aralığında gerekli belgeleri teslim ederek süreci tamamlaması gerekiyor. Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, yeni şoförlerini kabul etmeye hazırlanıyor.