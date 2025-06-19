Sinop’ta 13 Proje Hibe Desteği Aldı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEKLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024-2025 dönemi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde, Sinop’ta 13 proje hibe desteği alma hakkını elde etti. Bu projeler, 5 adet su ürünleri yatırımı, 2 adet modern ahır yapımı ve 6 adet makine-ekipman alımını içeren toplam 125 milyon TL yatırım ve 56 milyon TL hibe desteği alacak. Desteklenen projelerin, yeni tesis kurulumu, mevcut kapasitenin artırılması ve teknoloji yenileme alanlarında uygulanacağı ifade edildi.

Konuya dair bilgi veren Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, “Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen KKYDP projeleri sadece hibe desteği değil; üretimi teşvik eden, kırsalda istihdam oluşturan ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen çok yönlü bir stratejidir. 2024-2025 dönemi itibarıyla programı kapsamında: Sinop ilimizde 13 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Projelerin yatırım tutarı 125 milyon TL, hibe destek tutarı 56 milyon TL olacaktır. Bu projelerden 5 adedi su ürünleri, 2 adedi modern ahır yapımı, 6 adedi ise makine ve ekipman grubudur.” dedi.

Önlem, yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız olarak, üreticimizin, çiftçimizin ve girişimcimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yatırımlar ilimizde istihdam ve ülke ekonomisine katma değer kazandıracaktır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, projede emeği geçen tüm teknik personele teşekkür ederek, yatırımcılara başarı temennisinde bulundu.