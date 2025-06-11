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Sinop’ta 15 Gram Mhm Ve 50 Hap

SİNOP’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Sinop’ta gerçekleştirilen bir operasyonda, 15 gram metamfetamin ve 50 sentetik ecza hap bulundu. Bu olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı takımları, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele amacıyla yürütülen faaliyetler çerçevesinde Boyabat ilçesinde bir aracı durdurdu.

UYUŞTURUCU ARAMASI DÜZENLENDİ

Durdurulan araçta yapılan araştırmada, 15 gram metamfetamin ve 50 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantılı olarak yakalanan 3 şüpheli için adli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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