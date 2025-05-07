Sinop’ta 2024’te 34 ölüm yaşandı

TRAFİK KAZALARI REKORU KIRILDI

Sinop’ta 2024 yılı, son sekiz yılda en yüksek trafik kazası oranına ulaştı. Bu yılda toplam 34 kişi yaşamını yitirdi, bin 381 kişi ise yaralandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, 2024 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri ile ilgili bilgileri duyurdu. Verilere göre, Sinop’ta bu yıl içerisinde toplam 2 bin 333 trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalardan 823’ü ölümlü ya da yaralanmalı olarak kaydedildi.

ÖLEN VE YARALANANLARIN DAĞILIMI

Sinop’ta 2024 yılı boyunca meydana gelen 2 bin 333 kazanın bin 510’u maddi hasarla sonuçlandı. Ancak 823 kazada can kaybı ve yaralanma meydana geldi. Bu kazalarda, 17 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan 17 kişinin de 30 gün içinde hayatını kaybettiği belirtildi. Son yıllarda artan trafik kazaları, güvenli sürüş ve trafik kurallarına uyulmasının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

SON 8 YILIN İSTATİSTİKLERİ

Sinop’taki son sekiz yıl içinde yaşanan trafik kazaları ve sonuçları şu şekilde sıralandı:

– 2017: 580 kaza, 37 ölü, bin 69 yaralı

– 2018: 632 kaza, 35 ölü, bin 135 yaralı

– 2019: 601 kaza, 30 ölü, bin 139 yaralı

– 2020: 493 kaza, 23 ölü, 796 yaralı

– 2021: 536 kaza, 21 ölü, 836 yaralı

– 2022: 558 kaza, 22 ölü, 893 yaralı

– 2023: 728 kaza, 22 ölü, bin 118 yaralı

– 2024: 823 kaza, 34 ölü, bin 381 yaralı