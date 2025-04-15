Sinop’ta 2025’te 1.659 asayiş olayı

SİNOP’TA ASAYİŞ VERİLERİ

Sinop’ta 2025 yılının ilk üç ayında toplamda bin 659 asayiş olayı meydana geldi. Sinop Valiliği tarafından düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı’nda, bu dönemdeki olaylara dair önemli istatistikler kamuoyuyla paylaşıldı. Vali Mustafa Özarslan’ın başkanlık yaptığı toplantıya, Vali Yardımcısı Taner Bolat, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu katıldı. Vali Özarslan, bu üç ay içinde gerçekleşen asayiş olaylarının yüzde 95’inin aydınlatıldığını dile getirdi.

SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞLER

Özarslan, 2025’in ilk üç ayında Sinop’ta kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 13, malvarlığına karşı suçlarda yüzde 19, devlete ve millete karşı suçlarda ise yüzde 21 azalma sağlandığını belirtti. Uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi veren Vali Özarslan, yılın ilk üç ayında 75 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlar sonucunda 158 şüphelinin yakalandığını ve 40 zehir tacirinin tutuklandığını kaydetti. Uyuşturucu operasyonlarında geçen yıla göre yüzde 265 artış olduğu ifade edildi.

TEKNİK OPERASYONLAR VE DENETİMLER

2025’in ilk üç ayında yapılan operasyonlar kapsamında 24 ruhsatsız tabanca ve 27 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 243 kişi yakalanarak adalet sistemine teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 258 gemi ve tekne ile 1.215 kişiyi sorguladı. Kaçak avcılıkla mücadele amacıyla ele geçirilen 480 kalkan balığı, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

TRAFFİK DENETİMLERİ

Yılın ilk üç ayında toplam 148 bin 529 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 5 bin 233’üne ceza kesildi. 441 araç trafikten men edildi. Motosiklet denetimleri kapsamında 5 bin 664 kontrol gerçekleştirildi ve 514 araca ceza uygulandı, 31 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca Sinop-Boyabat, Boyabat-Kargı ve Boyabat-Kastamonu yollarında Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kurulumları devam ediyor. Ramazan Bayramı tatilinde bin 753 ekip ve 6.988 personel ile 42 bin 167 şahıs ve 30.325 araç denetlendi. Bu denetimlerde 163 araç trafikten men edildi ve 2.601 kişiye idari para cezası uygulandı. Mart ayında okul çevrelerinde ise 315 servis aracı ve sürücüsü, 316 iş yeri ve 102 park/bahçe kontrol edildi.