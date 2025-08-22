Sinop’ta 53 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

SİNOP’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Sinop’ta, bir şahsın durdurulması sonucu gerçekleştirilen aramada 53 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. İl merkezinde durumu şüpheli görülen bir kişi, durdurularak üzerinde ve aracında detaylı bir arama yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Ekiplerin yaptığı arama neticesinde 53 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti ve şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Ayrıca, vatandaşların uyuşturucu ile mücadele kapsamında emniyet birimlerine destek vermelerinin önemine vurgu yapıldı.