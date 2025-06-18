Sinop’ta 80 BİN 450 Araç Var

TRAFFİKTEKİ ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verdiği 2025 Mayıs ayı verilerine göre, Sinop’taki trafiğe kayıtlı araç sayısı 80 bin 450’ye ulaşmış durumda. Kentte en fazla kaydı yapılan araç ise motosikletlerden oluşuyor. TÜİK Motorlu Kara Taşıtları Mayıs 2025 bültenine göre, Sinop’ta trafiğe kayıtlı araçların yüzde 47,1’ini otomobiller (37 bin 863), yüzde 20,8’ini motosikletler, yüzde 13,1’ini traktörler ve yüzde 13,1’ini kamyonetler oluşturuyor. Kamyonların oranı yüzde 2,9, minibüslerin yüzde 2,2, otobüs ve özel amaçlı taşıtların ise yüzde 0,4 olarak kayıt altına alındı.

YENİ KAYITLARDA MÜMKÜN OLAN ARTIŞ

Mayıs ayında Sinop’ta trafiğe 520 yeni araç katıldı. Bu araçların yüzde 68,3’ü motosiklet, yüzde 20’si otomobil, yüzde 6,5’i traktör ve yüzde 4,2’sini kamyonetler oluşturuyor. Geçen aya göre araç kaydında 83 adetlik bir artış yaşandı. Mayıs ayında Sinop’ta toplam bin 806 aracın devri gerçekleştirildi.