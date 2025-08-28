Haberler

Sinop’ta Aileler İçin Gezi Düzenlendi

SINOP’TA AİLELER İÇİN TARİHİ VE KÜLTÜREL GEZİ

Sinop’un Boyabat ilçesinde bulunan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, aileler için özel bir Sinop gezisi düzenliyor. Bu etkinlik, Aile Yılı çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda hayata geçiriliyor. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti’nden yararlanan çocuklar ve aileleri için bu geziyi organize ediyor.

AİLELER TARİHİ MEKANLARI KEŞFETTİ

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sinop gezisinde aileler ve çocukları Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ve Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi’ni ziyaret ederek tarihi ve kültürel değerleri yakından tanımaları sağlandı. Bu özel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kültürle büyüyen nesillerin destekçisi olmaya devam ediyoruz.” cümlelerine yer veriliyor. Böylece aileler, bölgenin zengin tarihi ve kültürel mirasını yerinde deneyimleme fırsatı buluyor.

