Sinop’ta Araç Sayısı 80 Bin 450

TRAFFIC STATISTICS IN SİNOP

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 Mayıs ayı verilerine göre, Sinop’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 80 bin 450’ye ulaşmış durumda. Kentte en fazla kaydı yapılan araç türü motosiklet olarak öne çıkıyor. TÜİK’in Motorlu Kara Taşıtları Mayıs 2025 bültenine göre, Sinop’taki kayıtlı 80 bin 450 aracın yüzde 47,1’i otomobillerden (37 bin 863), yüzde 20,8’i motosikletlerden, yüzde 13,1’i traktörlerden ve yine yüzde 13,1’i kamyonetlerden oluşuyor. Ayrıca, kamyonların oranı yüzde 2,9, minibüslerin yüzde 2,2, otobüs ve özel amaçlı taşıtların ise yüzde 0,4 olarak kayıtlara geçmiş.

NEW VEHICLES IN MAY

Mayıs ayında Sinop’a trafikte 520 yeni araç katıldı. Bu yeni araçların yüzde 68,3’ü motosikletlerden, yüzde 20’si otomobillerden, yüzde 6,5’i traktörlerden ve yüzde 4,2’si kamyonetlerden oluşuyor. Geçen ay ile karşılaştırıldığında araç kaydında 83 adetlik bir artış gözlemleniyor. Mayıs ayında Sinop’ta toplam bin 806 aracın devri gerçekleştirilmiş durumda.