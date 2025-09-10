Haberler

Sinop’ta Bakan Ersoy Ziyaret Gerçekleştirdi

BAKAN ERSOY’UN SİNOP ZİYARETİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop’ta bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi. Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nin açılış törenine katılmak amacıyla kente gelen Ersoy, törenin ardından restorasyon sürecinin devam ettiği Amfora Müzesi olarak planlanan tarihi binada inceleme yaptı. Burada yetkililerle bir süre sohbet edip bilgi aldı.

VALİLİK ZİYARETİ VE HEDİYE

Bakan Ersoy, ardından Sinop Valiliğini ziyaret etti. Vali Mustafa Özarslan tarafından karşılanan Ersoy, burada Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Vali Özarslan, ziyaret sırasında Ersoy’a bir tekne maketi hediye ederek, Sinop hakkında bilgiler aktardı. Ayrıca, Ersoy’a bu inceleme ve ziyaretlerinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de eşlik etti.

