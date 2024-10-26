“Sinop’ta Balık Tezgahları Cazibesini Kaybetmedi”

BALIKÇI TEZGAHLARI YENİDEN RENKLENİYOR

Sinop’ta kötü hava koşulları nedeniyle boş kalan balıkçı tezgahları, bugün çeşitli balıklarla dolup taştı. 1 kilo 300 gramlık palamutlar 100 liradan alıcısını bulurken, vatandaşlar tezgahlar önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu. Hava sıcaklıklarının 15 derece kadar düşmesiyle birlikte denizde yaşanan fırtına, gırgır teknelerinin mavi sularda avlanmasını zorlaştırdı. Az sayıda teknenin ava çıkmasının akabinde boş kalan balık tezgahları, bugün yeniden hareketlendi. Balığın bol olması fiyatların yarı yarıya düşmesine yol açtı, bu durum ise vatandaşların balıklara olan ilgisini artırdı.

VATANDAŞ BALIK YOLUNU GÖZLÜYORDU

Günlerdir balığın dönmesini bekleyen vatandaşlar, durumu yakından takip etti. Balıkçı Olcay Karabulut, “Allah’a şükürler olsun, sezon 10 numara geçiyor. 4-5 gün önce fırtına nedeniyle balıksız kaldık. Kayıklarımız denize açıldı ve balığı buldu. Şu anda balık Sinop tarafında yoğun. Trabzon, Ordu, Hopa bölgesinden balık kaçtı ve Sinop tarafına geldi. Allah’a şükürler olsun, dün 3 bin kasa balığımız vardı. Bu 3 bin kasa balık yalnızca bizde değil, diğer kayıklarda da benzer miktarlar vardı. Herkes bu durumdan faydalandı. Hamside de umudumuz var, 20 güne hamsimizi buluruz gibi. Bu da bize yeter. Şu anda palamutlar 1 kilo 300 gram civarında ve fiyatı 100 lira. Bir tane balığı üç kişi zor yiyor” dedi.

SEZONDAN MEMNUNİYET

Sezondan memnuniyetini dile getiren balıkçı Erdoğan Doğan ise “Sezon çok güzel. Palamut bol. Hamsi de mevcut. İstavrit, mezgit, barbun gibi farklı balık çeşitleri bu yıl bolca var. Cenab-ı Allah bu yıl bereket verdi. Vatandaş bu yıl bol bol balık yiyor. Balıkların fiyatları da uygun. Bu sezon balıkçı da kazanıyor, vatandaş da bol bol balık tüketiyor” şeklinde konuştu.