Sinop’ta Balıkçı Levrek Yakaladı

SPORİF BALIKÇI HEYECANI

Sinop’un Türkeli ilçesi Lazburnu mevkii açıklarında balık avına çıkan bir sportif spin balıkçısı, 7,5 kiloluk levrek balığı yakaladı. Sabah saat 07.30 sıralarında sahte yem kullanarak suya açılan balıkçı Volkan Katırcı, 102 santimetre boyunda ve yaklaşık 7,5 kilogram ağırlığında bir levreği oltasına takmayı başardı.

BÜYÜK BALIK VE HEYECAN

Katırcı, yakaladığı balık hakkında, “Spin oltayla balık avlamaya çıktım. Sahte yem kullanarak yaklaşık 20 dakika süren bir uğraşın ardından bu dev levreği yakaladım. Böyle büyük bir balıkla karşılaşmak gerçekten heyecan vericiydi” şeklinde konuştu. Yakalanan levrek, boyu ve ağırlığıyla bölgede nadir rastlanan türlerden biri olarak dikkat çekti.

Uzmanlar, bu tür büyük balıkların varlığının deniz ekosistemi açısından olumlu bir gösterge olduğunu vurguluyor. Ayrıca, bilinçli ve sürdürülebilir avcılığın önemine dikkat çekiyorlar.