Sinop’ta Balıkçılar Umutlu Başladı

AV YASAĞININ KALKMASIYLA BAŞLAYAN SEZON

Sinop’ta 1 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar, palamut ve istavritle dolu bir sezon başlangıcı yaptı. Üzerlerinde hamsi için havaların soğumasını bekleyen balıkçılar, yeni sezondan oldukça umutlu olduklarını ifade ediyor. Sinop’ta av yasağının bitmesiyle balıkçılar, tekneleriyle denizlere açılarak palamut avına başladı. İlk günlerden itibaren tezgahlarda balık bolluğu gözlemlenirken, balıkçılar geçen yıl 13 bin 839 ton olan av miktarını bu yıl geçmeyi hedefliyor. Başlangıçta verimli bir sezon yaşadıklarını belirten balıkçılar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hamsi bolluğunun artacağına inanıyor.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Ramazan Keskin, uzun yıllar balıkçılık yaparak edindiği tecrübelerle balık popülasyonundaki dalgalanmaların ana sebebinin küresel ısınma ve mevsimsel koşullar olduğunu dile getiriyor. Keskin, “Deniz, tarım ürünleri gibi iklimden doğrudan etkileniyor. Bölgemizde füze testleri de yapılıyor ama bunların balık göç yollarını değiştirmesi mümkün değil. Balığın bol ya da az olması tamamen deniz suyu sıcaklığıyla ilgili. Şu an balık var gibi görünüyor ama deniz suyu halen istediğimiz sıcaklıkta değil. Havalar soğuduğunda hamsi başta olmak üzere balık çeşitlerimizde bir bolluk olacak” diyor.

TEZGAHLARDAKİ BOLLUK VE FİYAT DURUMU

Balıkçı Halit Bayrak, sezonun oldukça verimli başladığını vurgulayarak, “Av yasağı bittiği günden bu yana palamut, mezgit, istavrit ve barbun bol miktarda çıkıyor. Fiyatlar da gayet uygun. Vatandaş memnun. Hamsi de çıkınca bolluk daha da artacak” sözlerini kullanıyor. Fazıl Altun ise, “Şu an Karadeniz’de balık bol. Havalar soğuduğunda hamsinin daha da çoğalacağına inanıyoruz. Önümüzdeki 1 ay içinde sezonun çok daha verimli geçmesini bekliyoruz” diyerek umutlu bir tablo çiziyor.

FÜZE TESTLERİ VE BALIKÇILIK ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Bölgedeki balıkçılık deneyimiyle tanınan Ümit Yaşar Şener, füze testlerinin balıkçılığı etkilemediğini belirtiyor. “Yıllardır bu bölgede atış yapılıyor ama balıkçılık devam ediyor. Balığın azlığı denizin sıcaklığıyla, mevsimsel döngülerle alakalıdır. Füze ile ilgisi yok. Halkımız bu tür söylentilere inanmasın” şeklinde konuşuyor.