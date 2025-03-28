Sinop’ta Bayram Namazı Saati Ne Zaman?

BAYRAM NAMAZI VAKTİ SINOP’TA

Mübarek Ramazan Bayramı’nın ilk günü bayram namazı kılınacak. Bayram namazının vakti her ilde farklılık gösteriyor. Sinop’ta bayram namazının saat kaçta kılınacağına dair bilgiler haberimizde mevcut. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine göre, “Sinop’da bayram namazı saat 06:57’de kılınacaktır.” Bayram namazı, sabah namazının ardından kılınır. Bayram namazı için hazırlık yaparken, bu önemli vaktin nasıl geçeceğini planlamak gerekiyor.

İLLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ankara, Adana ve diğer illerde bayram namazı saatleri değişiklik gösteriyor. Örneğin, “Adana: 06.57, Ankara: 07.07, İzmir: 07.30, İstanbul: 07.22” gibi saatler ile tüm il bayram namazı zamanlarını sizler için derledik.

BAYRAM NAMAZININ KILINMASI

Bayram namazı, Hanefi mezhebine göre Pazar namazı gibi vücûb şartlarını taşıyan herkes için vacip, Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre ise müekked sünnet olarak kabul ediliyor. Bayram namazı toplam iki rekattan oluşuyor.

İlk rekatta, niyet ettikten sonra tekbir alınıyor ve “Sübhaneke duası” okunduktan sonra eller tekrar kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor. Daha sonra imam, “Euzü besmele” çekip, açık bir şekilde “Fatiha suresi” ve arkasından “Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda bir başka sure” okuyor. İkinci rekatta ise imam, gizlice “Besmele” çektikten sonra yine “Fatiha” ve “zammı sure” okuyor ve ardından tekbirlerle rükuya gidiliyor. Namazın bitiminden sonra, cemaatle beraber bayram hutbesi dinleniliyor.

Bayram namazı, yıl boyunca sadece iki defa kılınan özel bir ibadet olup, din görevlileri, bayram namazının nasıl kılındığı hakkında bilgilendirme yapıyor. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.” diyerek niyet edilmesi gerekiyor.