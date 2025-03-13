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Sinop’ta Buz Gölünde Bisiklet Keyfi

SOĞUK HAVADA BİSİKLET KEYFİ

Sinop’ta, soğuk hava etkisiyle buz tutan gölde bisiklet kullanma fırsatı sunuldu. Dikmen ilçesinde bulunan Göllü köyünde, köy sakinlerinden Alaattin Dolma, bisikletiyle buzul yüzey üzerinde keyifli bir tur atma imkanını değerlendirdi.

BİSİKLETİYLE TUR ATTI

Alaattin Dolma, gölün üzerine çıkarak “Gölün yüzeyi buzla kaplı. Bisikletle buraya kadar geldim. Gölün üzerinde tur attım. Güzel de oldu” ifadesini kullanarak deneyimini paylaştı. Bu etkinlik, köydeki sakinlerin soğuk havayı eğlenceli bir şekilde değerlendirmesine olanak sağladı.

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