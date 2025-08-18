Sinop’ta Çatı Katında Yangın Meydana Geldi

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Sinop’ta, Korucuk Mahallesi Hastane mevkisinde bulunan üç katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, saat 13.20 civarında başladığı bildiriliyor.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, Adem Yaman’a ait binada meydana gelen yangın, binanın elektrik aksamından kaynaklanıyor. Yangının ihbar edilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına etkin bir şekilde müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterdi. Yangın sonucunda çatı katında maddi zarar meydana geldiği öğrenildi.