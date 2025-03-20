Sinop’ta Çocuklar İçin İkinci Tekne Orucu

ETKİNLİKTE EĞLENCE DOLU ANLAR YAŞANDI

Sinop’ta Ramazan ayında, çocuklara oruç tutma alışkanlığını eğlenceli bir şekilde kazandırmak amacıyla “Çocuklar İçin Tekne Orucu İftarı” etkinliğinin ikincisi düzenlendi. Etkinlik, Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program öncesinde, Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü ile Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan palyaço gösterileri, animasyonlar, eğlenceli oyunlar ve yarışmalar, çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Eğlence dolu program, Müzik Öğrenci Topluluğu üyelerinin seslendirdiği çocuk şarkılarıyla zenginleşti. Ayrıca, İlahiyat Fakültesi Musiki Korosu tarafından da çocuk ilahileri seslendirildi.

REKTÖR DESTEK VERDİ

Programda, Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve üniversite yönetimi, minik katılımcılara destek vererek onların tekne orucunu sembolik olarak satın aldı. Çocukların hep birlikte yaptıkları yemek duasının ardından iftar açıldı. Akşamın sürprizlerinden biri de üniversite öğrencileri tarafından sahnelenen Karagöz ve Hacivat gösterisi oldu.