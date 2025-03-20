Sinop’ta Çocuklar İçin Tekne Orucu İftarı

ÇOCUKLARA RAMAZAN ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK

Sinop’ta, Ramazan ayında miniklere oruç tutma alışkanlığını eğlenceli bir şekilde kazandırmak için “Çocuklar İçin Tekne Orucu İftarı” etkinliğinin ikincisi düzenlendi. Etkinlik, Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi ve program öncesinde Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü ile Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan palyaço gösterileri, animasyonlar, eğlenceli oyunlar ve yarışmalar, çocukların hoşça vakit geçirmesini sağladı. Eğlenceli atmosfer, Müzik Öğrenci Topluluğu üyelerinin seslendirdiği çocuk şarkılarıyla daha da renklendi.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK VE GÖSTERİLER

Programda ayrıca İlahiyat Fakültesi Musiki Korosu tarafından çocuk ilahileri de seslendirildi. Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve üniversite yönetimi, minik katılımcıların tekne orucunu sembolik olarak satın alarak onlara destek oldu. Etkinlikte, çocukların bir arada yaptığı yemek duasının ardından iftar açıldı. Akşamın sürpriz etkinliklerinden biri olarak üniversite öğrencileri tarafından sahnelenen Karagöz ve Hacivat gösterisi yer aldı.

KEYİF DOLU ANLAR YAŞANDI

Bu unutulmaz etkinlik, çocuklar için eğlenceli vakit geçirilmesini sağlarken, Ramazan ayının da anlamını pekiştirdi. Herkesin bir arada olduğu bu özel anlar, katılımcılara neşe ve mutluluk getirdi.