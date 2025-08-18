Sinop’ta Dur İhtarına Uymadı

KOVALAMACADA KAZA

Sinop’ta, polisin “dur” çağrısına uymayan bir otomobil, kovalamaca sırasında bir ATV’ye çarparak şarampole uçtu. Bu kazada iki kişi yaralandı. Olay, saat 16.30 sıralarında Sinop-Gerze yolunda gerçekleşti.

POLİSİN İHTARINA UYMADILAR

Edinilen bilgilere göre, 57 AZ 352 plakalı otomobil, Sinop’tan Gerze yönüne kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında bu otomobil, 57 ACN 202 plakalı bir ATV’ye çarptı ve kontrolünü kaybederek şarampole düştü. Kazanın sonucunda, otomobil sürücüsü ve ATV sürücüsü yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.