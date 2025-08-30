Sinop’ta Eski Okullar Yenilendi, Açıldı

ESA BİNALAR YENİDEN HAYAT BULDU

Sinop’un Akçaçam ve Uzungürgen köylerinde kullanılmayan eski okul binaları onarılarak Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldü. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir törenle hizmete açılan bu merkezler, köy sakinlerinin kullanımına sunuldu. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, uzun süre atıl durumda kalan binalar uygun maliyetle yenilenip yeniden işlev kazandırılıyor.

PROJENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Açılış töreninde konuşan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, projeyi “örnek bir sosyal sorumluluk çalışması” olarak tanımladı. Maviş, terk edilen binaların hem köylülerin ihtiyaçlarına hem de hükümlülerin topluma kazandırılmasına olanak sağladığını belirtti ve emeği geçenleri tebrik etti. Vali Mustafa Özarslan ise restorasyon sürecinin köylüler, hükümlüler ve kamu kurumları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiğini, bu sürecin yalnızca 30 gün sürdüğünü ifade etti.

MERKEZLER BÜYÜK BİR FEDAKARLIKLA HAYATA GEÇTİ

Özarslan, “Yıkıp yapmak daha kolay olurdu ama bu binaların hatırası vardı. Köylülerimiz de yaşatılmasını istedi. Büyük fedakarlıklarla 500 bin liraya tamamlanan bu merkezler, aslında milyonluk bir yatırım değerinde” dedi. Tören, muhtarların plaket takdimi ve kurdele kesiminin ardından merkezlerin gezilmesiyle son buldu. Açılışa ayrıca, İl Genel Meclis Başkanı, İl Jandarma Komutanı, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK başkanları ve köylüler katılım gösterdi.