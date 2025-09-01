Haberler

Sinop’ta Fren Boşalan Kamyon Kaza Yaptı

KAZA SAAT 13.50’DE MEYDANA GELDİ

Sinop’ta bir kamyon trafik kazası yaşandı. Kum yüklü kamyon, frekanslarının boşalması sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kaza, Sinop-Boyabat yolu üzerinde bulunan Küçük Tünel mevkiinde saat 13.50’de gerçekleşti.

EĞİTİLEN EKİPLER OLAY YERİNDEYDİ

Alınan bilgilere göre, 55 ARK 475 plakalı kamyon bir anda frekansların boşalması sonucu sürücüsü tarafından kontrol edilemedi. Bu durum sonucunda araç yolun solundaki şarampole düştü. Olayın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Ekiplerin yoğun çabası sonunda, sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılırken, kazanın gerçekleştiği bölgede güvenlik önlemleri alındı ve trafik geçici olarak kontrollü şekilde sağlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Haberler

Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.