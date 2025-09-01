Sinop’ta Fren Boşalan Kamyon Kaza Yaptı

KAZA SAAT 13.50’DE MEYDANA GELDİ

Sinop’ta bir kamyon trafik kazası yaşandı. Kum yüklü kamyon, frekanslarının boşalması sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kaza, Sinop-Boyabat yolu üzerinde bulunan Küçük Tünel mevkiinde saat 13.50’de gerçekleşti.

EĞİTİLEN EKİPLER OLAY YERİNDEYDİ

Alınan bilgilere göre, 55 ARK 475 plakalı kamyon bir anda frekansların boşalması sonucu sürücüsü tarafından kontrol edilemedi. Bu durum sonucunda araç yolun solundaki şarampole düştü. Olayın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Ekiplerin yoğun çabası sonunda, sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılırken, kazanın gerçekleştiği bölgede güvenlik önlemleri alındı ve trafik geçici olarak kontrollü şekilde sağlandı.