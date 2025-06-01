Sinop’ta Gazze İçin Etkinlik Düzenlendi

GAZZE ÖZGÜRLÜK FİLOSU’NUN ANILDIĞI ETKİNLİK

İsrail’in Mavi Marmara gemisine gerçekleştirdiği saldırının 15. yılı dolayısıyla Gazze’ye uygulanan ablukanın gündeme getirilmesi ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla Sinop’ta bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Aşıklar Sahili’nde Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı ve dualarla sürdü.

SALDIRIYI UNUTMAYACAĞIZ

Etkinlikte, toplanan grup adına konuşan Sinop İHH İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Koca, 2010 yılında İsrail’in uluslararası sularda Gazze’ye insani yardım taşıyan gemiye saldırdığını hatırlattı. Koca, “İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulüm yıllardır devam ediyor. Kardeşlerimiz o gemide şehit edildi. Onlar insani bir amaç için yola çıkmışlardı. Bir dilim ekmek, bir kutu ilaç için hayatlarını feda ettiler. Unutmadık, unutturmayacağız.” şeklinde ifade etti.