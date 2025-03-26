Sinop’ta Geleneksel İftar Buluşmasına Yoğun İlgi

PROTOKOL VE VATANDAŞLARDAN YOĞUN KATILIM

Sinop’un Mertoğlu köyünde, geleneksel iftar buluşması yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Mertoğlu Köyü Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, eşi Reva Beray Özaarslan ile birlikte yer aldı ve yaptığı konuşmada Ramazan ayının, birlik ve beraberliğin en yoğun şekilde hissedildiği bir dönem olduğunu dile getirdi. Vali Özarslan, “Allah böyle Ramazanları tekrar nasip etsin diyorum. Sofralarımız bereketli olsun inşallah. Ben de eşimle beraber ilk defa köylülerimizle beraber köy iftarında bulunuyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, köy muhtarlarının iftar düzenlemeleri ile kardeşlik ruhunu canlandırdıklarını belirtti.

TEŞEKKÜRLER VE KATILIMCI YETKİLİLER

Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal, geleneksel iftar programlarına katılan herkese teşekkürlerini sundu. İftar programı, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşların katılımıyla zenginleşti.