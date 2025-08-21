Sinop’ta Gezi Tekneleri Turistleri Ağırlıyor

SİNOP’TA DENİZ TURİZMİ

Karadeniz bölgesindeki Sinop’ta, deniz turizmi önemli bir şekilde öne çıkıyor. Şehirdeki gezi tekneleri, ziyaretçilere kenti denizden keşfetme imkanı sunuyor. Doğanın yeşil ve maviyi birleştirdiği bu güzel şehirde, denizde keyifli anlar geçiren turistler, kentin sahil ve koylarının muhteşem manzaralarını ölümsüzleştiriyor. Sinop Gezi Tekneleri Kooperatif Başkanı Kürşat Cengiz, bu yıl hava koşullarının oldukça iyi geçtiğini ve sezonun gayet güzel olduğunu belirtiyor.

İLGİ BÜYÜK

Cengiz, “Havaların güzel gitmesi hem Sinop’a gelen ziyaretçileri hem de gezi teknesi sahiplerini mutlu ediyor. Bu yıl iyi bir sezon geçiriyoruz. Sinop, eşsiz ve doğal bir iç liman olduğu için Karadeniz bölgesinde yapılan tekne turları ve gezilerine ev sahipliği yapan tek il burası,” diyor. Ayrıca, düzenledikleri gündüz ve gece turlarına olan ilgiden de bahsediyor. Cengiz, “Vatandaşlarımız 40-50 dakika süren sahil turlarından büyük keyif alıyor. Kişi başı 150 lira olan teknelerimizde çay, su gibi ikramlarımız mevcut. Müşterilerimiz hizmetten memnun,” şeklinde ifade ediyor.

GEZİ TEKNESİ TALEBİ

Kooperatife kayıtlı 21 tekneden 18’inin aktif olduğunu vurgulayan Cengiz, “Yarısı bir gün, yarısı diğer gün dönüşümlü çalışıyoruz. Boş günlerimizde yüzme turları yapıyoruz. Bu turlara yoğun bir talep var,” diye ekliyor. Ziyaretçilerden Yozgat’tan gelen Hacı Bayram Murat, “Çok güzeldi. Sinop’un tarihi ve doğal güzelliklerini gördük. Bir daha geldiğimde yine gezi teknesine bineceğim,” şeklinde yorumda bulunuyor.

MEMNUNİYET BEYANLARI

Makbule Murat ise 15-16 yıl önce de Sinop’ta olduğunu hatırlatarak, “O zaman da bir tekne turuna katıldım. Geldiğimde memnun kalmıştım. Tekrar yine gezi teknelerine bindik. Güzeldi,” diyor. Ankara’dan gelen Şeyma Çiftçi ise, “Uzun zamandan sonra Sinop’ta olmak mutluluk verici. Her şey gayet güzeldi. Birçok koyu gördük. Eğlenceliydi,” ifadelerini kullanıyor. Almanya’dan gelen Yavuz Küçükarpacı, “Berlin’den tatile geldik. Tekne turu çok eğlenceliydi. Sinop’u bu şekilde görmek daha kolay oldu. Bayağı eğlenceliydi. Herkese tavsiye ederiz,” sözleriyle görüşlerini aktarıyor.