Sinop’ta Gıyabi Cenaze ve Basın Açıklaması

ISRAİL SALDIRILARINA TEPKİ

Sinop’ta, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yaşamını yitiren Filistinliler için, cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Etkinlik, Sinop Alaaddin Cami’nde düzenlendi ve burada şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı yerine getirildi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Namazın ardından, Filistin’e Destek Platformu Sözcüsü Fatih Özcan bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Özcan, İsrail’in ateşkes anlaşmalarına uymadığını ve saldırılarına devam ettiğini belirtti. “19 Ocak’ta varılan ateşkes anlaşmasından sonra da ateşkese uymayarak saldırılarını sürdürdü. Ateşkes süreci içerisinde Gazze’ye defalarca kez saldırı düzenlendi. Son olarak ateşkesi bozan İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. 400’den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu” dedi.

TRUMP’IN TUTUMU ELEŞTİRİLDİ

Özcan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in zulmüne verdiği desteği de eleştirerek, “Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze’ye yönelik yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor, tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen Siyonistlere destek veriyor. ABD, apartheid rejimine verdiği desteği sonlandırmalıdır” ifadelerini kullandı.