Sinop’ta Güvenlik Denetimi Yapıldı

ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER

Sinop’ta, öğrenci güvenliğini artırmak amacıyla polis ve jandarma ekipleri okul servisleri ile çevresinde geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştiriyor. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, çocukların korunması için okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetimlerin devam ettiğini belirtiyor.

DENETİM FAALİYETLERİ VE SONUÇLARI

01-15 Nisan 2025 tarihleri arasında toplam 132 görevli ekip ve 376 personelin katılımı ile yapılan denetimlerde, 121 okul, 219 işyeri ile 82 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi. Denetimler sırasında 3 bin 213 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Ek olarak, 17 bin 104 araç ve 407 servis aracı üzerinde incelemeler yapıldı. Yapılan kontroller neticesinde 6 servis aracının kusurlu olduğu saptandı ve bu araçlara 15 bin 169 TL tutarında cezai işlem uygulandı.