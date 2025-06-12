Sinop’ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE AMAÇ

Sinop’ta “İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme” toplantısı yapıldı. Bu toplantı, valilik binasında gerçekleştirildi ve Vali Mustafa Özarslan tarafından katılımcılara kent güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Özarslan, Sinop’un güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçluyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

SAYILARLA ASAYİŞ DURUMU

Özarslan, kent genelinde yaşanan asayiş olaylarına dair bilgiler paylaştı. “Geride bıraktığımız mayıs ayı içerisinde ilimizde 656 asayiş olayı meydana geldi. Jandarma ve emniyet birimlerimizin üstün çalışma ve gayretleri ile şu ana kadar bu olayların yüzde 98’i aydınlatıldı.” diyerek bu konuda elde edilen başarıları vurguladı. En önemli önceliklerinin suçun önlenmesi olduğunu belirten Özarslan, asayiş ve güvenlikle ilgili sağlam adımlar atmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

RİSKLİ DURUMLARA YÖNELİK ÖNLEMLER

Mayıs ayında gerçekleştirilen şok uygulamalar, huzur operasyonları ve denetimlerle toplamda 6 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, kesinleşmiş hapis cezası olan ve adli makamlarca aranan 75 kişi de yakalanarak adalete teslim edildi. Genel durum değerlendirmesine göre, yılın ilk beş ayında, önceki yılın aynı dönemine göre, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 16, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 20 oranında azalma yaşandı.

UYUŞTURUCU VE TRAFİK DENETİMLERİ ÜZERİNE

Vali Özarslan, konuşmasında ayrıca kentte yürütülen uyuşturucu operasyonları ile trafik denetimlerine dair rakamları da katılımcılarla paylaştı. Şehirdeki güvenliğin artırılmasına yönelik sürdürülen bu çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edileceği belirtildi.