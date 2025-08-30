Haberler

Sinop’ta Güvercin Kurtarıldı, İtfaiye Geldi

KURTARILAN GÜVERCİN

Sinop’ta bir apartmanın çatı katında bulunan ağlara takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Olay, Camikebir Mahallesi, Aşağıhamam Yokuşu’nda yaşandı. Apartmanın çatı katındaki ağlara sıkışan güvercin, vatandaşların yaptığı ihbar doğrultusunda itfaiye ekiplerinin dikkatini çekti.

İTFAİYE EKİPLERİMİZ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvercini dikkatlice ağlardan ayırarak güvenli bir şekilde yere indirmiştir. Yapılan kontrollerde güvercinin herhangi bir yaralanma durumu olmadığı tespit edildi. Ardından güvercin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilerek doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

