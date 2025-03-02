Sinop’ta Hastane Çatısında İntihar Girişimi

HASTANE ÇATISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Sinop’ta, bir kişi hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nin çatısında akşam saatlerinde gerilim dolu anlar yaşandı. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, hastane çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

EĞİTİMLİ EKİPLER İKNA ÇABALARINDAYDI

Olay yerine ulaşan ekipler, şahsı ikna etmek için yoğun bir şekilde çalıştı. Bu arada çevredekiler meraklı gözlerle olan biteni izledi. Yetkililerin çabaları sonucunda, şahıs ikna edilerek çatının tehlikeli kısmından inmesi sağlandı. Çevredeki herkesin büyük bir endişeyle takip ettiği olay, başarılı bir şekilde sonuçlandı.