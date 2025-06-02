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Sinop’ta Hastanede Patlama Oldu

SİNOP’TA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Sinop’un Türkeli ilçesinde bulunan devlet hastanesinin acil servis alanında bir patlama gerçekleşti. Bu olayda bir hemşire yaralandı. 20 yatak kapasitesine sahip hastanenin acil bölümünde yaşanan patlama sonrası, duruma müdahale etmek amacıyla itfaiye ve emniyet ekipleri olay yerine gönderildi.

KİMYASAL MADDELERİN ETKİSİ

Patlamanın, kimyasal maddelerden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olay esnasında serviste görevde olan hemşire Damla Gökçe Baş yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle hastane, güvenlik tedbirleri kapsamında boşaltıldı ve emniyet ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

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